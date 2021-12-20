المرور ترد على

2021/12/20 | 19:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مديرية المرور العامة، استحصال

رسوم مالية، بقدر مليونين أو ثلاثة عن

تسجيل الدراجات النارية.

وقال مدير العلاقات والإعلام في

المديرية العميد حيدر كريم، للقناة

الرسمية، إن "الرسوم التي تفرضها

المديري

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