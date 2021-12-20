2021/12/20 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عقد صفقات من أجل حلحلة الوضع القائم للحكومة اللبنانية وتعطيل جلساتها.وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني أكد ميقاتي أن حكومته غير معنية بما يقال عن صفقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء اللبناني ينفي عقد صفقات من أجل اجتماع الحكومة المركز الخبري الوطني.

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