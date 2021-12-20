2021/12/20 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tv2gh6iBZZs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار مع قيس المرشد | الحكومة تطلق التمويلات المتعلقة بالاتفاق العراقي - الصيني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار مع قيس المرشد | الحكومة تطلق التمويلات المتعلقة بالاتفاق العراقي - الصيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).