الديوانية تسجل إصابة بالفطر الأسود

2021/12/20 | 19:16 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل إصابة جديدة بمرض الفطر الأسود، فيما كشفت تفاصيل الحالة.

وقال مدير إعلام الدائرة، احمد الشيباني، في بيان، إنه “تم التأكد من تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض الفطر الأسود، لرجل كبير بالسن يعاني من مرض السرطان، وعمل عمليات رفع عظم الفك وقلع العين؛ بسبب تأثره بالأورام الدماغية السرطانية”.

وأشار إلى أن “هذه الحالة هي الثالثة خلال خمسة أشهر”، مبيناً أن “هذا المرض يصيب كبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة ومناعتهم قليلة جداً، كما أنه ليس بخطر، لاسيما أنه تم علاج حالتين سابقتين في المحافظة”.

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