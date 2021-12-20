اللجنة المالية السابقة توضح أسباب عدم إعادة الدولار إلى سعره السابق

2021/12/20 | 19:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت اللجنة المالية النيابية في البرلمان المنحل، اليوم الاثنين، أسباب عدم إعادة الدولار إلى سعره السابق رغم الضرر الذي لحق بالمواطن جراء هذا القرار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحفي، إن “الحكومة العراقية لن تسعى لإعادة الدولار إلى سعره السابق لأن الدولار وفق السعر الحالي حقق فائضا ماليا وهذا ما …

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