2021/12/20 | 19:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني نظم العشرات من الأفغان الذين عملوا مع القوات التركية في إطار مهمة “الناتو” اعتصاما أمام السفارة التركية في كابل، مطالبين الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها تجاههم.وحسب المتظاهرين الذين عمل بعضهم بين 15 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشرات الأفغان يعتصمون أمام مقر السفارة التركية في كابل المركز الخبري الوطني.

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