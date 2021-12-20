موسكو تردّ على برلين بطرد دبلوماسيَّين ألمانيَّين

2021/12/20 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الدبلوماسية الروسية،اليوم الإثنين، طرد دبلوماسيين ألمانيين اثنين ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين الاسبوع الفائت بعد اتهامها موسكو بتدبير اغتيال معارض شيشاني في المانيا العام 2019.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اعلنت فيه طرد الدبلوماسيين إن “الطرف الروسي يرفض في شكل قاطع الاتهامات التي لا أساس لها والمنفصلة عن الواقع في شأن ضلوع كيانات رسمية روسية في هذه الجريمة”.

ولم تحدد الوزارة موعد مغادرة الدبلوماسيين البلاد، مؤكدة أن روسيا “ستواصل الرد في شكل ملائم ومتكافئ على أي هجوم لبرلين”.

من جهته، اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية أن القرار الروسي “سيؤثر في شكل أكبر على العلاقة” بين البلدين.وقضت محكمة برلين في 15 كانون الاول/ديسمبر بالسجن المؤبد بحق روسي دين باغتيال مقاتل شيشاني انفصالي سابق هو مواطن جورجي في حديقة في برلين في 23 آب/اغسطس 2019.

ووجه رئيس المحكمة أولاف ارنولدي اصابع الاتهام الى السلطات الروسية، لافتا الى أنها “امرت المتهم بتصفية الضحية”.



واثر صدور الحكم، اعلنت برلين طرد دبلوماسيين روسيين اثنين.

وكان الضحية تورنيك كافتاراشفيلي قاتل القوات الروسية بين 2000 و2004 ويقيم منذ 2016 مع أسرته في ألمانيا التي طلب اللجوء فيها.

وواظبت موسكو على نفي ضلوعها في الجريمة معتبرة ان الحكم “سياسي”.

المصدر:AFP

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