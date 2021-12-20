صلاح لاعب العام في الدوري الإنجليزي

2021/12/20 | 19:23 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختير النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز،بتصويت الجماهير.

وتقدم الجائزة من صحيفة “ميرور”، إذ كشفت عن مشاركة 140 ألف مشجع في التصويت على الجائزة.

يشار إلى أن محمد صلاح سجل الموسم الحالي 22 هدفا وصنع 9 في 24 مباراة مع ليفربول.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، متفوقًا على زميله البرتغالي ديوجو جوتا صاحب الترتيب الثاني برصيد 10 أهداف.

ووفقا لشبكة “سكواكا” للأرقام فإن صلاح فشل للمرة الأولى في التسجيل أو الصناعة في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز،وذلك امام فريق توتنهام في الجولة الماضية، وكانت البداية بالتسجيل في التعادل أمام تشيلسي في شهر أغسطس الماضي.

ويملك ليفربول 41 نقطة من 18 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتأخر الريدز بـ3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب.

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