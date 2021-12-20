2021/12/20 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إن ما تم من إجراءات وتعيينات بعد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني تم بالتنسيق بينه وبين رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، مؤكدا دعمه الكامل لحمدوك "حتى يضطلع بدوره".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرهان: ندعم حمدوك "حتى يضطلع بدوره".. والحكومة الانتقالية غير حزبية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرهان: ندعم حمدوك "حتى يضطلع بدوره".. والحكومة الانتقالية غير حزبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).