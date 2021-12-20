المؤيد من دبي : تعاون عراقي إماراتي في مجال الإعلام

2021/12/20 | 19:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات العراقي علي المؤيد، الاثنين، أن العراق يشهد انفتاحاً كبيراً في الإعلام، خاصة بعد عام 2003.

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وذكر المؤيد خلال زيارته لـ "مدينة دبي للإعلام" على رأس وفد عراقي زار "إكسبو 2020"، أن "العراق يشهد اليوم انفتاحاً كبيراً في الإعلام، خاصة بعد عام 2003 وبرز الكثير من وسائل الإعلام، ونشط القطاع الخاص في مجال الاعلام".

وأشاد المؤيد، بحسب مانقلته صحيفة "الخليج"، وتابعها "ناس"، بـ "مشروع مدينة دبي للإعلام المخصص لخدمة مؤسسات قطاع الإعلام والصناعات ذات الصلة، ومنظومة العمل التي تتسم بمرونة الإجراءات، ما شكل نقطة جذب لأبزر المؤسسات الإعلامية والإعلانية العربية والعالمية".

وأكد المؤيد، على "ضرورة تبادل الخبرات، ووضع أفضل الآليات التنظيمية للارتقاء بقطاع الإعلام في البلدين".

وفي ختام الزيارة، قدم المؤيد درعاً رمزية لمدير مدينة دبي للإعلام، ضم مسلة حمورابي التي تمثل العمق الحضاري للإنسان العراقي.

فيما قدم رئيس مدينة دبي للإعلام ماجد السويدي، كتاب «قصتي» لـ "محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس دولة الامارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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