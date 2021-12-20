2021/12/20 | 19:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني احتجز رجل بسلاح أبيض، مساء اليوم الإثنين، امرأتين كرهينتين في الدائرة الثانية عشرة من العاصمة الفرنسية باريس.وقالت الشرطة الفرنسية، إن رجلاً مسلحاً بسلاح أبيض ومعروف بأنه مصاب باضطرابات نفسية يحتجز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا..



مسلح يحتجز رهائن في العاصمة باريس المركز الخبري الوطني.

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