حكومة البصرة تخاطب جهتين بشأن المستشفى التركي

2021/12/20 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

طالبت محافظة البصرة، اليوم الاثنين، وزارة الصحة ودائرة الصحة بالمحافظة بضرورة تهيئة الكوادر الصحية اللازمة للمستشفى التركي الذي وصلت نسبة إنجازه 94 % وشارف على الانتهاء.

وقال معاون المحافظ معين الحسن لـ(بغداد اليوم) ان "هذا المستشفى مهم والمحافظة ستعمل على تجهيز المستشفى لوجستيا من المعدات وغيرها لغرض يكون جاهزا ومستقبلا للافتتاح والعمل".

وبين الحسن ان "المستشفى التركي نفذ من وزارة الصحة وليس من تخصيصات الحكومة المحلية لكن المحافظة ستدعمه بالأجهزة الطبية والأثاث وغيره كحال الدعم المقدم للمستشفيات الأخرى بالمحافظة والتي تخصص لها مبالغ من موازنة البصرة" .

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