الاتحاد العراقي الكروي يعرض رعاية الحكام على الشركات الاهلية والحكومية

2021/12/20 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا الاتحاد العراقي الكروي، اليوم الاحد، الشركات الاهلية والحكومية رعاية الحكام في مختلف درجات دوري الكرة والصالات والشاطئية.

وقال اعلان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم)، دعا فيه الشركات والمؤسسات الاهلية منها أو الحكومية ممن يودون رعاية الحكام في مختلف درجات دوري الكرة و الصالات والشاطئية".

وبين، أن "الطلبات تقدم في فترة امدها سبعة أيام على أن تختار لجنة من الاتحاد أفضل عروض الرعاية المقدمة".

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