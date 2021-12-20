ابتزاز وفساد.. محافظ ذي قار يفصح عن جهات روجت لاستقالته وتطمح لهذا المنصب بالدولة العراقية

2021/12/20 | 19:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اتهم محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الاثنين، جهات سياسية بالوقوف وراء الترويج لاستقالته، عازيا الامر الى قطع حالات فساد وابتزاز في المشاريع لشركات تابعة لهم.

وقال الخفاجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك حالات ابتزاز وفساد تم قطعها كانت تجري في إحالة المشاريع والتعامل مع الشركات بطرق غير سليمة".

وأضاف ان "هناك جهات تضررت من الامر تدفع وتروج لاستقالتي وتطمح بالحصول على منصب المحافظ"، مشيرا الى ان "تلك الجهات تدفع أشخاص ومجاميع لخلق حالة من الارباك الأمني للوصول الى هدفها".

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