اندية الدوري الانكليزي ترفض توقف المباريات رغم تفشي كورونا

2021/12/20 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتفقت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على استمرار مباريات البطولة خلال فترة الأعياد رغم تسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في تأجيل مباريات.وذكرت محطة / البي بي سي/ إنه من المتوقع أن تلعب الأندية مبارياتها طالما هناك 13 لاعبا بالإضافة إلى حارس مرمى واحد على الأقل في التشكيلة.وتأجلت 10 مباريات في الدوري الممتاز هذا الشهر في ظل تفشي العدوى قبل بداية فترة الأعياد المزدحمة حيث سيلعب كل فريق ثلاث مباريات ما بين 25 كانون الأول والثالث من كانون الثاني المقبل.ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني وحصد 41 نقطة، مقابل 38 نقطة لتشيلسي في المركز الثالث، ثم آرسنال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولعب كل منهم 18 مباراة.وشهدت مباريات الجولة الـ18 فوز آرسنال 4/1 على ليدز يونايتد، ومانشستر سيتي 4/0 على نيوكاسل، وتعادل تشيلسي 0/0 مع وولفرهامبتون، وتعادل ليفربول 2/2 مع توتنهام.في حين تأجلت مباراة مانشستر يونايتد مع برايتون، وأستون فيلا مع بيرنلي، وساوثهامبتون مع برينتفورد، وويستهام مع نوريتش سيتي، وواتفورد مع كريستال بالاس، وإيفرتون مع ليستر سيتي./انتهى3

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