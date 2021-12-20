بسبب كورونا .. إرجاء منتدى دافوس لمنتصف العام المقبل

2021/12/20 | 19:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قرر منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي تاجيل اجتماعه السنوي، الذي كان من المقرر عقده في منتجع دافوس السويسري الجبلي الشهر المقبل إلى منتصف عام 2022.وقال منظمو الاجتماع في بيان : إنهم قرروا تأجيله في ضوء استمرار الضبابية المحيطة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا وأضافوا أنهم قرروا تنظيمه في أوائل الصيف.واضاف البيان ان الظروف الوبائية الراهنة تجعل من الصعب جدا تنظيم اجتماع عالمي بالحضور الفعلي مبينا ان التحضيرات كانت تسترشد بنصائح الخبراء واستفادت من التعاون الوثيق مع الحكومة السويسرية على كل المستويات.واوضح : على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم فإن قدرة أوميكرون على الانتشار وأثره على السفر والحركة جعلا الإلغاء ضروريا.وألغي منتدى "دافوس"، الذي كان يجمع في الماضي نحو ثلاثة آلاف من رجال الأعمال والمفكرين السياسيين وقادة الدول، العام الماضي بسبب كوفيد-19.يذكر ان اجتماع العام الحالي سيركز على تسريع رأسمالية أصحاب المصلحة وتسخير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وضمان مستقبل عمل أكثر شمولا./انتهى3

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