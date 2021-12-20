الثقافة: العراق غير مسؤول عن جفاف الأهوار واليونسكو ستناشد دول الجوار

2021/12/20 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، أن العراق غير مسؤول عن جفاف الأهوار، فيما أشارت إلى احتمالية أن تبادر اليونسكو بمساعدة العراق من خلال مناشدة دول الجوار بإطلاق الحصص المائية لتقليل الضرر.وقال مدير عام دائرة التراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والاثار، اياد كاظم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق غير مسؤول عن جفاف الأهوار وهذا يسمى خطرا خارجا عن ارادتنا ولسنا من تسبب بالضرر".وأضاف، أن "هناك احتمالا بأن تبادر اليونسكو بمساعدة العراق من خلال مناشدة دول الجوار باطلاق الحصص المائية لتقليل الضرر"، موضحا أن "الاهوار وإن جفت فهذا لا يعني أنها سترفع من لائحة التراث لأن ادراجها لم يتم على اساس وجود المياه فيها وإنما لوجود مواقع اثرية فيها".وتابع أن "موضوع التصويت على رفع أي موقع من التراث العالمي أعقد من التصويت على وضعه ضمن المواقع العالمية"، لافتا الى أن "اليونسكو تسحب المواقع من التراث العالمي في حالة اذا كانت الدولة استخدمت الموقع في مشاريع أضرت بالموقع نفسه".

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