وزير الموارد يعلن إعداد خارطة طريق لاستثمار المياه في توليد الطاقة

2021/12/20 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، إعداد خارطة طريق لاستخدام المياه في توليد الطاقة، فيما أوضح سبب تأخر العراق باستثمار مياه السدود في التوليد.وقال الحمداني في كلمة له خلال الملتقى الوزاري لافاق طاقة المستقبل، إن “انتاج الطاقة الكهرومائية عبر السدود والسدات ناتج عرضي ولسنا كدول المنبع التي تعتمد …

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