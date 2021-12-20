2021/12/20 | 19:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتاحت عاصفة “الكرمل” معظم أنحاء إسرائيل مصحوبة برياح شديدة وأمطار غزيرة، فيما دعت سلطة الإطفاء الجمهور إلى اتباع تعليمات الأمان وتجنب الأودية والسيول.

كما دعت إلى قيادة المركبات بحذر شديد، وإبعاد وسائل التدفئة عن المواد القابلة للاشتعال.

وعلى خلفية العاصفة، توقفت حركة الملاحة في ميناء العقبة الأردني وبعض الموانئ المصرية.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن أمطارا رعدية متفرقة ستهطل الليلة من شمال البلاد وحتى النقب الشمالي ويخشى من تشكل السيول في السهل الساحلي والأودية الشرقية.

التالي

منذ 21 دقيقة

مسلح يحتجز رهائن في باريس

منذ ساعتين

إرجاء منتدى “دافوس” العالمي

منذ 3 ساعات

تحذير أممي: ربع سكان دولة عربية مهددون بالجوع

منذ 3 ساعات

العفو الدولية تصدر بياناً بشان تعامل بولندا مع المهاجرين على حدودها مع بيلاروس

منذ 4 ساعات

فلسطين تطالب واشنطن بحماية “حل الدولتين”

منذ 4 ساعات

الجيش السوري يعترض دوريات أمريكية في الحسكة

منذ 6 ساعات

روسيا تريد رداً عاجلاً من أمريكا

منذ 8 ساعات

مصر تغلق ثلاثة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية

منذ 8 ساعات

الاتحاد الأوروبي: تمويل بقيمة 75 مليون يورو لليمن

منذ 10 ساعات

لبنان يتوقع الاتفاق مع صندوق النقد بين كانون الأول وشباط

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاصفة “الكرمل” تجتاح إسرائيل) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاصفة “الكرمل” تجتاح إسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).