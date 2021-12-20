هل سيخترق الواقع الافتراضى الممارسات الدينية والموت والحياة؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/12/20 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد بالرغم أن محاولات محاكاة الواقع افتراضيا بدأت عبر المسرحيات والسينما والتليفزيون إلا أن الصورة العملية بدأت منذ ستين عاما تقريبا وتطورت تطورا نوعيا منذ وصول الانترنت للعامة عام 1993 ثم التطور الأكبر غير المسبوق منذ حوالى عشر سنوات ، وقد تجاوزت المحاكاة حدود العقل البشرى ليبدأ عصر الواقع الافتراضى على شبكة الانترنت ويصل للعامة من خلال حركات ونظارات وقفازات فيتحرك العقل بالشخص الثابت حركة كاملة 360 ......





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