مناقشة هادئة في مسألة قديمة – جديدة - صلاح بدرالدين

2021/12/20 | 19:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين اعتبر الكاتب الكردي السوري الصديق د – فريد سعدون – على صفحته بالفيسبوك ، أن ( " الكرد اكتشفوا فجأة عام ٢-;-٠-;-١-;-١-;- انهم خارج الدولة السورية ، ليس لهم ضابط في الجيش ، ولاموظف كبير ، ولارجل اعمال ، او اقتصادي مرموق ، حفاة ، عراة ، بين السماء ، والأرض ، لانهم امتنعوا الانتساب الى حزب البعث الذي كان المدخل الى تبوؤ وظائف الدولة ، بينما غيرهم من ( الاقليات العرقية ) استغلوا هذا المبدأ ......





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