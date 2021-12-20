2021/12/20 | 19:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uDpnTWCF1bU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي ممتعض من الضباب يستنجد معاتبا البلدية والقائممقام لإيجاد الحل!!) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عراقي ممتعض من الضباب يستنجد معاتبا البلدية والقائممقام لإيجاد الحل!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).