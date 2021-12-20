الثقافة: العراق غير مسؤول عن جفاف الأهوار واليونسكو تتحرك

2021/12/20 | 19:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاهوار وإن جفت فهذا لا يعني أنها سترفع من لائحة التراث.

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