أدهم نابلسي يعلن اعتزاله الفن: لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين

2021/12/20 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الفنان الأردني، أدهم النابلسي، الإثنين، اعتزاله الغناء لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"، حسبما قال في مقطع مصور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك

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