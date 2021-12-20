تشافي يتحدث عن حظوظ برشلونة في مواجهة إشبيلية المؤجلة غداً

2021/12/20 | 20:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة عن استعدادات فريقه لمواجهة إشبيلية، في الدوري الإسباني.

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ويواجه البلوغرانا نظيره إشبيلية، مساء غدِ الثلاثاء، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني بكرة القدم.

وبسؤاله حول (هل برشلونة لديه فرصة للفوز على إشبيلية غدًا) أجاب شافي، في مؤتمر صحفي، (20 كانون الاول 2021)، "نحن نواجه فرصة كبيرة من أجل التسلل إلى مراكز التأهل إلى دوري الأبطال، بات لدينا 10 من 15 نقطة في الدوري وهذا ليس بالأمر السيء".

وتابع: "رغم أننا أردنا الحصول على 15 نقطة، لكن سنذهب إلى إشبيلية من أجل الحصول على ثلاث نقاط من شأنها أن تعطينا المركز الرابع ضمن جدول الليجا".

وبخصوص عقد بابلو جافي، علق تشافي: "علينا أن نتحرك ولكن إذا لزم الأمر الآن سنجمع الأموال من أجله، لا يمكننا أن نخسر هذا النوع من اللاعبين، مثله مثل: أنسو فاتي وبيدري وأراوخو وعبد الصمد الزلزلولي، أتفهم أن النادي يعمل من أجل تلك المسألة".

وبشأن إصابة ديست، أجاب: "ديست يعاني من مشكلة جسدية، لقد كان يعاني من آلام أسفل الظهر بشدة، والآن لديه مشكلة جديدة، هي مشكلة جسدية لا أكثر، لكنه ليس على ما يرام فهو ليس متاحًا للعب".

وعندما سُئل عن تدخل كاسيميرو على لاعب قادش واكتفاء الحكم بالبطاقة الصفراء وليست الحمراء، علق تشافي: "الأمر ليس متروكًا لي لأقول ذلك، لن أتحدث عن الحكام، شخصية الحكم صعبة للغاية، غير أن لديهم مساعدة من جانب تقنية الفار، لكنها تجعل الامر صعبًا بعض الشيء".

وأضاف: "لست هنا لإبداء رأي حول ما إذا كان يحتاج بطاقة حمراء أو صفراء، الحكام لديهم مهنتهم، ونعلم جميعًا أنها مهنة صعبة للغاية ومنتقدة".

وبسؤاله عن تير شتيجن، أجاب: "بالنسبة لنا يعتبر من الدعائم الأساسية هنا، لديه التزام وتفانٍ ممتاز، أحيانًا تكون لديه أخطاء ويجب علينا تحسين الهدف، لكن قدرته ممتازة، فهو أحد أفضل حراس في العالم وعليه تحسين ذلك".

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