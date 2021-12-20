2021/12/20 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الثقافة، اليوم الاثنين، أن العراق غير مسؤول عن جفاف الأهوار، فيما أشارت إلى احتمالية أن تبادر اليونسكو بمساعدة العراق من خلال مناشدة دول الجوار بإطلاق الحصص المائية لتقليل الضرر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثقافة: جفاف الاهوار لا يرفعها من لائحة التراث العالمي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الثقافة: جفاف الاهوار لا يرفعها من لائحة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الثقافة: جفاف الاهوار لا يرفعها من لائحة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).