وزير العدل يصدر قرارا يخص موظفي الوزارة

2021/12/20 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر وزير العدل، سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، قرارا يخص موظفي الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير العدل سالار عبد الستار محمد، بشمول جميع موظفي الوزارة والدوائر العدلية كافة في بغداد والمحافظات بتوزيع قطع الأراضي، أنجزت مديرية التسجيل العقاري الاولى في محافظة البصرة توزيع قطع الاراضي على الوجبة الأخيرة لموظفي سجن البصرة المركزي التابع لوزارة العدل، بحضور مدير السجن، سليم سالم هادي، ومعاون مدير مديرية التسجيل العقاري الاولى دريد سامي كشكول".

وأكد مدير سجن البصرة المركزي، سليم هادي، أن "اللجنة المشكلة برئاسة كلا من، حيدر كاظم مشلوش الموسوي، و سلام ستار جبار الساعدي، قد أنجزت( 31) معاملة تمليك لموظفي السجن وتم استلام بعض سندات لهم حسب ضوابط التعليمات المعمول بها من خلال اللجنة المشكلة لهذه الغرض".

وأشار إلى أنه "تم توزيع كتاب شكر وتقدير الى موظفي التسجيل العقاري الاولى وكذلك شهادات تقديرية إلى أعضاء لجنة قطع الأراضي تثميناً لجهودهم المبذولة في إنجاز (1850) معاملة تمليك وتسليم السندات للموظفين".

وبين أن "العمل جاري لمتابعة التخيصص الثاني ونعمل بكل جهود من أجل توفير الحياة الكريمة لملاك الوظيفي في السجن لما يقدمونه من عطاء وتفاني واخلاص لخدمة الصالح العام".

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