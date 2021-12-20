مؤيد اللامي يدعو الله عز وجل الى ان يمن على وزير الثقافة السابق عبد الامير الحمداني بالصحة وينجيه من مرضه

2021/12/20 | 20:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ابتهل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الى الله عز وجل بان يمن على وزير الثقافة والسياحة والآثار السابق عبد الامير الحمداني بالصحة وينجيه من مرضه.وقال اللامي في تغريدة : الاخ والصديق الدكتور عبد الامير الحمداني يمر بأزمة صحية في غاية الخطورة بل انه يصارع مرضا مميتا...ادعو الله العزيز القدير ان يمن عليه برحمته الواسعة وينجيه ويعيده لاهله واطفاله معافى مشافى ..أمين يارب العالمين./انتهى3

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