2021/12/20 | 20:05 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة الديوانية : الخطة الامنية اسفرت عن القبض على 130 مطلوباً بقضايا مختلفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/20 | 20:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الديوانية : الخطة الامنية اسفرت عن القبض على 130 مطلوباً بقضايا مختلفة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الديوانية : الخطة الامنية اسفرت عن القبض على 130 مطلوباً بقضايا مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).