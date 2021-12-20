مدير منظمة الصحة العالمية يأمل بانتهاء جائحة كورونا في 2022

2021/12/20 | 20:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الإثنين، عن أمله أن يكون 2022 "عام نهاية وباء كوفيد-19".

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