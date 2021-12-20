2021/12/20 | 20:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الاثنين، على ضرورة استجابة مؤسسات الدولة كافة، إلى التوجه الحكومي الخاص بإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية الذي تشرف على تنفيذه الأمانة العامة لمجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يوجه بتوسعة الخدمات الالكترونية في المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة إلى المواطنين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يوجه بتوسعة الخدمات الالكترونية في المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة إلى المواطنين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يوجه بتوسعة الخدمات الالكترونية في المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة إلى المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).