3 خطوات للحد من الرغبة بتناول السكر والخلاص من 5 مخاطر صحية

2021/12/20 | 20:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقالت أخصائية التغذية المشهورة روجوتا ديويكار بأن هناك صيغة للحد من الرغبة الشديدة بتناول السكر، وذلك حسبما نشر موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص.وأوضحت الأخصائية أن هناك 3 خطوات للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر؛ وذلك لأن تناول السعرات الحرارية الزائدة والسكريات ليس جيدا لصحتنا العامة، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير، مما قد يتسبب في العديد من المضاعفات الصحية الأخرى وخمسة مخاطر هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني والالتهابات وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لذا ووفقاً للخبيرة، يجب اتباع نظام غذائي متوازن وصحي جنبا إلى جنب مع ممارسة النشاط البدني بانتظام، كما بجب ملاحظة حجم الوجبة اليومية وتناول السكريات بطريقة مضبوطة، وللمرء أيضا أن يختار بدائل السكر الصحية كطريقة للتغلب على الرغبة الشديدة بتناوله.وحسب الموقع، فقد أوضحت روجوتا أن العلم أثبت أن هناك عدة أسباب تجعل المرء يشتهي السكر، إذ يمكن أن تكون بدءا من التغيرات الهرمونية إلى عادات الأكل وحتى التأثير النفسي لمجرد النظر إلى الأطعمة السكرية.وخاطبت محبي السكريات: "انغمس في ممارسة الرياضة البدنية يوميا للتحكم في السكر الذي تستهلكه في يوم واحد، ومن الضروري أيضا إجراء فحص منتظم لكمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميا لعمل مخطط نظام غذائي يحتوي على كمية أقل من السكر".وكشفت الأخصائية دليلا من 3 خطوات للحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر هي:الخطوة الأولى: اشرب كوبا من الماءيمكن لشرب الماء أن يجعلك تشعر بالشبع ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر.وهناك العديد من المواقف التي قد يضرب فيها الجوع والعطش معا، ما يؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول السكر.لذلك، من المهم التحقق مما إذا كانت الرغبة الشديدة في تناول السكر لديك حقيقية أم لا.الخطوة الثانية: تناول فاكهة طازجةالفاكهة حلوة بشكل طبيعي وذات مغذيات عالية بطبيعتها، فإن هذه الرغبة ستشبعك بشكل طبيعي.فإذا لم تشعر بالحاجة إلى تناول أي شيء حلو مرة أخرى فقد كان ذلك مجرد شغف أو ستعرف أيضا ما إذا كنت تريد بالفعل تناول شيء ما.الخطوة الثالثة: قم بتأجيل قرارك لمدة 15 دقيقةتقول روجوتا ديويكار، إنه حاول ألا تفكر أو أن تتجاهل شغفك بالسكر لمدة 15 دقيقة على الأقل، من المهم أيضا اتخاذ قرارات متأنية ومدروسة.في بعض الأحيان يمكن التحكم في الأمور عن طريق التوقف والعودة إلى نفس الفكرة بعد فترة، يمكن أن تكون هذه الصيغة مفيدة للغاية إذا كنت تريد وضع حد للرغبة الشديدة في تناول السكر.

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