ترامب يقاضي المدعية العامة في نيويورك

2021/12/20 | 20:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على المدعية العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، في محاولة منه لوقف التحقيق الذي تديره حول أعماله التجارية.والدعوى التي رفعها ترامب وشركته العقارية […]

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