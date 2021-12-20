كردستان العراق يفتح أوراق تشكيل الحكومة لترتيب التفاهمات مع بغداد

2021/12/20 | 20:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن نائب رئيس برلمان اقليم كردستان، اليوم الاثنين، أن القوى الكردية شكلت أربع لجان للتباحث مع الكتل السياسية في بغداد بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال نائب رئيس برلمان اقليم كردستان هيمن هورامي، في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، اليوم الاثنين، إن “القوى الكردية اتفقت فيما بينها على ان يكون هناك نوع من التفاهم حول كيفية المباحثات مع بغداد بشأن الحكومة المقبلة”.

واضاف ان “القوى الكردية قررت تشكيل أربع لجان، بينها لجنة لاعداد ورقة مشتركة للبرنامج الحكومي ولجنة للمناصب التي هي من حصة الكرد.”

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