2021/12/20 | 20:25 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: il1w62YsMzE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سجن الحوت في العراق يفجر كارثة عمليات تصفية للمساجين | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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