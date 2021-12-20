2021/12/20 | 20:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3UzzCEIDid8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مداهمات لمديرية مكافحة المخدرات في بغداد والكرخ - خط احمر ٢٠٢١ - الحلقة ٢٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مداهمات لمديرية مكافحة المخدرات في بغداد والكرخ - خط احمر ٢٠٢١ - الحلقة ٢٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).