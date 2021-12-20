2021/12/20 | 20:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OO4ski7t0L4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهالي المقدادية يقطعون الطريق الرابط بين بغداد وخانقين احتجاجا على سوء الخدمات |تقرير عبدالله الباش) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهالي المقدادية يقطعون الطريق الرابط بين بغداد وخانقين احتجاجا على سوء الخدمات |تقرير عبدالله الباش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).