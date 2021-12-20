2021/12/20 | 20:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل يقلد أشهر المعلقين الرياضيين ويبهر حفيظ الدراجي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: GLjfqwEoGd0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طفل يقلد أشهر المعلقين الرياضيين ويبهر حفيظ الدراجي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طفل يقلد أشهر المعلقين الرياضيين ويبهر حفيظ الدراجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).