2021/12/20 | 20:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل منحت هيئة استثمار بابل، اليوم الإثنين، إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني يضم 150 وحدة وسط المدينة.وقال رئيس الهيئة المهندس محمد زكم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المجمع يضم نحو 150 وحدة سكنية بطابقين ويشمل خدمات بنى تحتية وترفيهية وتجارية متكاملة”.وأوضح زكم، أن “المشروع منح رخصة استثمارية لشركة …

ظهرت المقالة استثمار بابل تمنح إجازة لإنشاء مجمع يضم 150 وحدة سكنية أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استثمار بابل تمنح إجازة لإنشاء مجمع يضم 150 وحدة سكنية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استثمار بابل تمنح إجازة لإنشاء مجمع يضم 150 وحدة سكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).