توب 5.. السجن 5 سنوات لعلاء عبدالفتاح.. واعتزال أدهم النابلسي

2021/12/20 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من سجن الناشط علاء عبدالفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في مصر، مرورًا بطرد اللاعب السوري السابق فراس الخطيب، بسبب مشاركته في مباراة ودية بين "أساطير العرب" و"أساطير العالم" شارك فيها المدرب الإسرائيلي أفرام غرانت، إلى إعلان الفنان الأردني، أدهم النابلسي، اعتزال الغناء لأن هدفه فيه "لا يتماشى مع إرضاء رب العالمين"...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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