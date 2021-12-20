نشأت أكرم عن حلقة البشير شو: تعرضت وعائلتي إلى تهديدات وتنمّر

2021/12/20 | 20:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض نجم المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، الإثنين، الرد على الاتهامات التي وردت في البرنامج الساخر الأكثر شعبية في العراق "البشير شو"، قائلاً إن موقفه منها سيصدر "في الوقت المناسب".

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الكابتن نشأت أكرم وخلال حديث لـ"ناس"، (20 كانون الأول 2021)، قال إنه "سيرد على ما جاء في برنامج البشير شو في الوقت المناسب"، رافضاً الإدلاء بأي تعليق آخر.

لكنه أشار إلى أن "الأمر وصل إلى حد تهديده وعائلته فضلا عن حملة (التنمّر) التي تعرض لها بعد عرض الحلقة".

وحاول فريق "ناس"، خلال اتصاله بنشأت أكرم تأكيد أو نفي المعلومات التي وردت في البرنامج والمتعلقة بشركة "برو"، بَيْدَ أنه أحجم عن الإجابة.

وردّ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، على اتهامات أثيرت ضده في ملف التعاقد مع شركتين للتسويق والبث التلفزيوني الخاص باتحاد كرة القدم.

وقال درجال في منشور على فيسبوك، تابعه "ناس" (19 كانون الأول 2021)، "السلام عليكم أخواني..



جمهورنا الرياضي الكريم..



الكل يعلم صراحتي ولن أخشى أحداً سوى الله عز وجل.



اطلعت على الأخبار الكاذبة التي أطلقها للأسف البعض من المحسوبين على الإعلام في الفترة الأخيرة بأنّ العقود التي أبرمت مع شركتي برو والأضواء تمت من قبلي، وهذا الكلام عار عن الصحة".

وأضاف، "لم ولن أوقع أي عقد كما ذكر مؤخراً، وأنّ العقد الذي تم توقيعه مع شركة الأضواء قد وقع في مقر شركة الأضواء بين السيد إياد بنيّان رئيس الهيئة التطبيعية والمدير المفوض لشركة الأضواء السيد محمد، وبحضور مستشار السيد إياد ومحامي الاتحاد نعمة الربيعي"، مبيناً أنّ "ما صرح به أحد الإعلاميين من أنّ العقد قد تم توقيعه في بيتي فهو كذب وافتراء هدفه الإساءة لنا وخلط الأوراق".

وتابع درجال، "أما بخصوص عقد الرعاية مع شركة زين والخاص بدعم ورعاية منتخبنا الوطني فقد تم توقيعه بين السيد إياد بنيّان وشركة برو، وهي شركة وسيطة بين شركة زين للاتصالات واللجنة التطبيعية"، مضيفاً "أخبرني السيد إياد بنيّان بأنّ هناك عرضاً مقدماً من قبل شركة زين لرعاية منتخبنا الوطني قيمته 600 ألف دولار، 400 ألف دولار منها للتجهيزات الرياضية من شركة آمبرو و200 ألف دولار تدفع نقداً، حيث أخبرته أنّ المبلغ قليل وطلبت منه أن يضاعف المبلغ".

كما بيّن الوزير، أنّ قيمة العقد رُفعت بالفعل عبر "التفاوض لتصل إلى مليون دولار، 400 ألف منها للتجهيزات، والمبلغ المتبقي يدفع على ثلاث مراحل".

وأوضح قائلاً، "للعلم أيضا أنا من طلب رفع قيمة المبلغ الخاص بالنقل التلفزيوني مع شركة الأضواء ليصبح (2 مليون دولار)، ولكن الحديث كان بيني وبين السيد إياد بنيّان، لأن المفاوضات كانت بين شركة الأضواء واللجنة التطبيعية وليست وزارة الشباب والرياضة، حيث تعود حقوق النقل للاتحاد".

وتعهد درجال، بـ "إيضاح جميع الحقائق في لقاء موسع قريباً جداً".

وأمطر متابعو نجم المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، على تطبيقات التواصل الاجتماعي، صفحة "المايسترو" بآلاف التعليقات التي حملت كلمة "برو" وذلك بعد ساعات على بث حلقة مثيرة من برنامج "البشير شو" الساخر، ناقشت للمرة الأولى جوانب من الواقع الرياضي العراقي، وتحدثت عن احتمالية استفادة نشأت أكرم من علاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس التطبيعية أياد بنيان، في تمرير عقد شركة تسويق.

وكتب المعلقون خلال ساعات، نحو 3 آلاف تعليق، في آخر منشور لنشأت أكرم، احتوت في مجملها كلمة "برو" في إشارة إلى اسم شركة يُشاع أن أكرم، كان شريكاً فيها بنسبة "50%" قبل أن تُعلن الشركة أن نشأت أكرم لم يعد جزءاً من الشركة.

وتندّر المعلقون عبر التعليق بكلمة "حالياً" في إشارة إلى تهرّب مدير الشركة من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان نشأت أكرم قد شارك بالفعل في تأسيس الشركة وحصل على نسبة 50 بالمئة، وهو السؤال الذي كان يجيب عنه يوسف الخفاجي بعبارة مكررة هي "نشأت أكرم ليس ضمن الشركة حالياً".

ووفقاً لحلقة برنامج "البشير شو" فإن نشأت أكرم، قد استفاد من علاقة المصاهرة التي تجمعه برئيس الهيئة التطبيعية، أياد البنيان –الذي قدمه البرنامج كعضو أحد الأحزاب الإسلامية- من أجل إبرام عقد لخدمات التسويق بين الهيئة التطبيعية وشركة "برو".

وتُظهر وثائق عرضها البرنامج، وبرامج رياضية أخرى سابقة، أن تاريخ إبرام العقد بين التطبيعية والشركة، قد سبق تأسيس الشركة، أي أن الطرفين أنهيا التفاهم، ثم شرع "أكرم وشريكه" بتأسيس الشركة.

وانفرد "البشير شو" بعرض معلومات قال إنه حصل عليها من محامٍ في المملكة المتحدة، عن الشركة، أظهرت أنها "شركة مُغلقة، ومديونة، وقيمة ممتلكاتها الدائمة نحو 2000 باوند".

ولم يصدر حتى لحظة كتابة الخبر تعليق من "نشأت أكرم" فيما عجّت صفحته بآلاف التعليقات التي عبّر كتابها عن "خيبتهم لولوج نشأت أكرم عالم الصفقات غير الشرعية".

وتطرقت الحلقة أيضاً بشكل عابر إلى أداء وزير الرياضة والشباب عدنان درجال، ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، فيما توعّد مقدم البرنامج "أحمد البشير" بمزيد من الحلقات عن الواقع الرياضي، والتي سيرد فيها ذكر بقية المسؤولين عن تردي الواقع الرياضي.

ويأتي توجه البرنامج نحو الجانب الرياضي، بعد سلسلة الهزائم التي مُنيت به المنتخبات العراقية خلال الفترة الماضية، رغم وصول شخصيات رياضية من الصف الأول إلى رأس هرم إدارة ملف كرة القدم، مثل عدنان درجال ويونس محمود وآخرين.

وألمح أحمد البشير مقدم البرنامج العراقي الساخر الشهير "البشير شو"، في وقت سابق، إلى ضعف أداء المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم ومستواه في كل من تصفيات كأس العالم وبطولة كأس العرب.

وذكر البشير في تدوينة، تابعها "ناس"، كتب فيها باللهجة الدارجة ما نصّه: "الظاهر ينراد لنا فد حلقة عن الواقع الرياضي بالعراق"

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