العثور على قنينة فيها رسالة تعود لعام 1901

2021/12/20 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عثر علماء الاثار الروس في وسط مدينة روستوف على الدون، على قنينة بداخلها رسالة كتبت عام 1901

ويشير رومان يلكين، المدير العام لجمعية التراث الأثري “ناسليديا”، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن علماء الاثار خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في وسط مدينة روستوف على الدون، عثروا على هذه القنينة وبداخلها رسالة حررها شخص يدعى إيفان سماركوف قبل 120 عاما.

ووفقا له، تجري عمليات الحفر في الوقت الحاضر عند زاوية شارعي تشيخوف وسيدوف، حيث نصب مقبرة بلدة روستوف.

ويقول، عثر العلماء على عمق 30-40 سنتمترا على قنينة بداخلها رسالة حررها إيفان سماركوف في 11 أبريل 1901 ومعها ورقة تقويم وصحيفة “بريازوفسكاي كراي” وسجائر من مصنع “أسمولوف وشركائه” تعود لعهد القيصر الكسندر الأول”.

ويشير يلين، تتضمن الرسالة إلى أنه حفيد كبير منتجي زيت الخشخاش، ورسالته موجهة إلى الأجيال المقبلة.

ويضيف، بعد دراسة محتويات القنينة ستسلم إلى متحف الجامعة الفدرالية الجنوبية.

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