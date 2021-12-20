ضبط طن ونصف من المخدرات في دولة عربية

2021/12/20 | 20:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت السلطات المغربية نحو طن ونصف من مخدر “الكيف سنابل” إضافة إلى 500 كيلوغرام من أوراق “طابا”، حسبما ذكرت صحيفة “هسبريس”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “عناصر من كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة” حجزوا يوم أمس الأحد كمية المخدرات تلك وكانت محملة على متن سيارة مخصصة لنقل البضائع.

وأشارت إلى أن سائق السيارة ومرافقه تمكنا من الفرار عبر غابة مجاورة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة بحثا لتحديد المتورطين.

وأوضحت الصحيفة أن العملية “تمت بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين سيدي علال التازي ومدينة القنيطزة، وتحديدا بالنقطة الكيلومترية رقم 9”.

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