2021/12/20 | 20:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أردوغان يؤكد: لا وجود لانتخابات مبكرة في البلاد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان يؤكد: لا وجود لانتخابات مبكرة في البلاد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان يؤكد: لا وجود لانتخابات مبكرة في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).