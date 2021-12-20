توضيح أسباب تأخر تنفيذ مشروع الحزام الأخضر في البلاد

2021/12/20 | 20:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تعمل على الموازنة بين أمرين.

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