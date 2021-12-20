2021/12/20 | 21:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hc9AmU4MKdo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | الموارد المائية: كمية الأمطار الساقطة رفعت الخزين المائي في ثلاثة سدود) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. موجز دينار | الموارد المائية: كمية الأمطار الساقطة رفعت الخزين المائي في ثلاثة سدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).