الموارد: نتطلع إلى ’السيول الإيرانية’ لإنعاش هور الحويزة

2021/12/20 | 21:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الموارد المائية، الأحد، إن هور الحويزة في محافظة ميسان، يعاني نقصاً كبيراً في الموارد المائية، بسبب الجفاف الحاصل، فيما أكدت أنها بانتظار السيول القادمة من إيران، لإنعاش هذا الهور.

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وقال المدير العام للمركز الوطني، لإدار الموارد المائية حاتم حميد، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس" (20 كانون الأول 2021): إن "هور الحويزة يعاني قطع المياه من الجانب الإيراني، مما تسبب بتدني مناسيب الإغمار، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة العالي خلال الصيف، التي تسببت بتبخر المياه بشكل كبير".

وأضاف حميد، أن "السيول القادمة من إيران، يمكنها إنعاش هذا الهور في حال قدمت من هناك".

وتابع أن "الوزارة تقوم بإطلاق الكميات بالحد الأدني، باتجاه الهور، إذ ان مناسيب الخزن شحيح بسبب الجفاف الحاصل منذ ثلاث سنوات، حيث نقوم بإطلاق المياه وفق الخزين، والإيرادات المتحققة، وهو ما دفعنا إلى تقليل الإطلاقات نحو الأهوار، قدر الإمكان".

ولفت إلى أنه "سيتم استثمار السيول القادمة من ايران إلى نهر دجلة بعد سدة الكوت، لتعزيز مياه هذا الهور المهم".

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