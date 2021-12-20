الموارد المائية تتحدث عن دور السيول الايرانية في انعاش اهوار العراق

2021/12/20 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قالت وزارة الموارد المائية، الأحد، إن هور الحويزة في محافظة ميسان، يعاني نقصاً كبيراً في الموارد المائية، بسبب الجفاف الحاصل، فيما أكدت أنها بانتظار السيول القادمة من إيران، لإنعاش هذا الهور.وقال المدير العام للمركز الوطني، لإدار الموارد المائية حاتم حميد، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه “النور نيوز” إن “هور الحويزة يعاني …

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