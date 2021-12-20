2021/12/20 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يا خاذل الوطن المحروم من غدِّه – موسى عبد شوجة صوتٌ لعامٍ قد مضى فينا وما أنكتما حتى أكتوينا..وهذا الصوتُ ما أنحسما ياخاذل الوطن المحروم … .من غدّه فالعامُ بستانُ موتٍ …….والثمارُ دما يا خطوة العام….جناحُ الحلمِ يحملنا متى أرى العمرَ من حزني وقد فُطِما مَنْ أضرمَ النارَ…….في أحشاءِ موطننا […]

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