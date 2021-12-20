2021/12/20 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آفاق النهضة الإقتصادية في العراق – علي الشكري المتتبع لتجارب الدول في نهضتها الاقتصادية ، يجد أنها وليدة معاناة وانتكاسات وربما تضخمات اقتصادية وكسادات ، وكثيراً ما كانت مآسي الحروب الدولية وويلات الصراعات الداخلية هي الباعث الدافع على النهضة والإقبال على التغيير ، خرجت رواندا من الحرب الأهلية وهي مهشمة اقتصادياً ، مدمرة بنيوياً ، […]

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